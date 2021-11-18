Введение QR-кодов в Крыму «подрезало» турпоток

Введение QR-кодов в Крыму отразилось на турпотоке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство курортов и туризма республики подвело итоги первой недели ноября. Напомним, первые 7 дней текущего месяца в России были объявлены нерабочими из-за роста заболеваемости коронавирусом. Меру вводили для разрыва социальных связей, но многие восприняли их как повод для внеочередного путешествия.

Напомним, президент РФ объявил о введение нерабочих дней 20 октября, и в Крыму сразу же заявили о взрывном росте спроса на места размещения. Уже на следующий день сообщалось, что в популярных отелях мест практически не осталось.

Однако с 25 октября в гостиницах начали требовать QR-коды о вакцинации или перенесенном заболевании, и пошла волна отмены бронирования. По оценкам представителей отрасли, не менее 20% броней было аннулировано.

«В Крыму за первую неделю ноября отдохнуло более 130 тысяч гостей, это на 33% выше, чем в 2020 году, когда никаких дополнительных ограничений не было», – сообщил сегодня министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Сейчас крымские власти с оптимизмом анонсируют высокий спрос на новогодние каникулы. Но и его, скорее всего, подкорректирует коронавирус: если в начале ноября туристы, не имеющие QR-кода, могли остановиться в «сером секторе», где подобные документы никто не требовал (а в статистику они, тем не менее, вошли), то скоро они могут лишиться возможности даже попасть на полуостров: в Госдуму уже внесен законопроект об обязательном предъявлении QR-кодов при покупке билетов и посадке в поезда и самолеты.

Симферополь, Лиана Макоба

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