В Крыму экс-следователя, задержанного за взятку, обвиняют еще в двух коррупционных преступлениях

Бывшего исполняющего обязанности замначальника следственного отдела управления МВД по Ялте, подозреваемого в получении крупной взятки, обвиняют еще в двух коррупционных преступлениях.

Как уже сообщал «Новый День», полицейский проверял постановку на кадастровый учет земельных участков, приобретенных гражданкой Украины, и предложил женщине не возбуждать уголовное дело – за определенное вознаграждение.

Посредником в передаче денег он попросил выступить знакомого адвоката.

Тот получил от женщины 100 тысяч долларов США, передав ей в замен оригиналы документов на право владения участками. После этого полицейского и адвоката задержали.

В ходе следствия выяснилось, что в июне 2016 года и в марте 2018 года сотрудник полиции через посредников получил взятку на общую сумму 4,5 тысячи долларов.

Расследование всех эпизодов завершено. Обвинительное заключение утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Симферополь, Лиана Макоба

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