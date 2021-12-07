В Крыму восстановили в должности учительницу, организовавшую скандальный выпускной для девятиклассников.

Как уже сообщал «Новый День», девятиклассники Заветненской школы Ленинского района решили отпраздновать окончание основной школы и вместе с двумя учителями отправились с ночевкой на пляж, прихватив собой несколько бутылок алкоголя. По утверждению участников вечеринки, пили все – и взрослые, и дети. Веселье дошло до драки: двое парней избили третьего – у него была рассечена бровь и опухла щека. Педагоги, по всей видимости, решив, что дело житейское, не стали вызывать полицию и не отправили пострадавшего к врачу. А к утру и вовсе исчезли, оставив нетрезвых детей одних на берегу. Родители избитого подростка отвезли его в больницу и написали заявление в полицию.

Когда история стала достоянием общественности, учительниц из школы уволили. Минувшим летом одна из них разбилась на машине. А вторая подала в суд на школу. И суд встал на ее сторону, постановив восстановить ее в прежней должности и на полную ставку.

Прокуратура подала апелляцию.

Ленино, Лиана Макоба

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