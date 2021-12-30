Зеленский вновь не удостоился поздравления с Новым годом от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающими праздниками нынешних и бывших мировых лидеров. Однако в список, как и в прошлом году, не попал президент Украины Владимир Зеленский.

Как передаёт корресондент РИА «Новый День», на этот факт обратили внимание украинские СМИ.

Между тем, в числе получивших поздравительные телеграммы глав государств оказались даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Молдовы Майя Санду, которые не раз позволяли себе резкие антироссийские высказывания.

Журналисты отметили также, что поздравление не получила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая однажды отличилась оскорбительными выпадами в адрес российского народа.

По мнению украинских экспертов, Владимир Зеленский угодил в опалу из-за того, что злоупотребил первоначальным доверием и даже симпатией к нему российского лидера и вероломно обманул его по «нормандским соглашениям». Кроме того, украинский президент позволил себе сравнить Советский Союз с гитлеровской Германией.

© 2021, РИА «Новый День»