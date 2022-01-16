Reuters сообщает о грозящих Украине «более разрушительных» кибератаках

Недавние хакерские атаки на украинские правительственные сайты были всего лишь прелюдией перед новыми «разрушительными вмешательствами» кибер-злоумышленников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом соссылкой на американских экспертов сообщает агентство Reuters.

В этот раз, утверждают американцы, новые кибератаки будут нацелены на критически важную инфраструктуру Украины на фоне якобы обострения ситуации на границах со стороны России.

«По мере роста напряженности мы можем ожидать более агрессивной киберактивности на Украине и, возможно, в других местах», – заявил аналитик по разведке американской компании по кибербезопасности Mandiant Джон Халтквист.

По его словам, новые «разрушительные атаки, нацелены на критически важную инфраструктуру», а украинским «организациям необходимо начать подготовку».

Напомним, в ночь на 14 января хакеры взломали сайты Министерства образования и науки, МИД и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и оставили на них сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках. Он заявил об уверенности на 99,9%, но не смог объяснить, в чем состоит российский «почерк».

Между тем, Кремль опроверг причастность России к атакам на сайты украинских министерств.

Симферополь, Валентин Карамазов

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