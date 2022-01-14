В кибератаках на сайты украинского правительства Киев обвинил Россию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в пятницу, 14 января в комментарии британскому телеканалу Sky News возложил на Россию ответственность за кибератаки на сайты украинского правительства. Данилов выступил с утверждением о том, что их осуществили «российские специалисты», – сообщает ТАСС.

«Мы ясно видим их почерк. Эти действия осуществлены российскими специалистами, уверен в этом на 99,9%», – заявил секретарь СНБО.

Как говорится на сайте Sky News, Данилов обратил внимание на то, что сообщения о начавшихся глубокой ночью по киевскому времени кибератаках появились в российских СМИ якобы всего через час после их начала.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в пятницу, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла минувшей ночью. Временно было недоступно также приложение госуслуг «Дия». В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло.

Как заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, 90% затронутых атакой сайтов работу уже возобновили. Он добавил, что Украина по этой проблеме «тесно сотрудничает с США и Великобританией» и назвал произошедшее попыткой дестабилизировать обстановку в стране.

Как сообщалось ранее, сайты Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины в ночь на пятницу взломали хакеры. Злоумышленники разместили на них сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках.

В частности, на главной странице сайта Минобразования на черном фоне появились перечеркнутые знаки с профилем свиньи, гербом, флагом и картой Украины с российским Крымом.

Киев, Иван Бабурин

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