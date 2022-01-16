Кремль опроверг причастность России к атакам на сайты украинских министерств

Москва не причастная к атакам хакеров на сайты госорганов Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Киев бросается обвинениями в адрес Москвы по любому поводу.

«Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам. Мы слышали обвинения в адрес России, но никаких доказательств не представлено. Мы почти привыкли, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде», – сказал Песков. Фрагмент интервью с представителем Кремля опубликовало Hill в твиттере.

Напомним, в ночь на 14 января хакеры взломали сайты Министерства образования и науки, МИД и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и оставили на них сообщения с угрозами на украинском, русском и польском языках. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов обвинил Россию в кибератаках. Он заявил об уверенности на 99,9%, но не смог объяснить, в чем состоит российский «почерк».

Москва, Наталья Рязанова

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