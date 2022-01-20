Великобритания обещает завалить Украину оружием

Отправка тысячи британских противотанковых ракет Украине в последние дни – лишь промежуточный этап военной помощи Киеву. Лондон продолжит поставки вооружений на Украину и будет поэтапно их увеличивать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Британский министр традицонно обосновал необходимость вооружить «Незалежную» угрозой «российского вторжения».

«Мы помогаем Украине наращивать обороноспособность уже восемь лет, и мы решили усилить эту помощь в свете российской агрессии. Британия поддерживает своих союзников», – сказал Уоллес.

В ближайшее время, пообещал он, Великобритания начнёт поставки Киеву новых видов вооружений.

Напомним, в течение последних трёх суток Лондон направил на Украину восемь военно-транспортных самолётов с оружием и противотанковыми ракетами.

Между тем, все они летели в Киев, огибая воздушное пространство Германии, так как Берлин не дал разрешения на пролёт британских военных транспортников. Как известно, правительство ФРГ выступает против военных поставок на Украину и настаивает на дипломатическом разрешении конфликта в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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