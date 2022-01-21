Утилизировали: у отправленных в Киев британских противотанковых систем заканчивается срок годности – офицер СБУ

Срок годности тысячи противотанковых ракет, которые накануне Великобритания поставила на Украину, истекает в 2022 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил офицер Службы безопасности Украины в запасе Владимир Мулык.

По его словам, Лондон фактически утилизировал непригодные гранатомёты, использовав их поставку как громкий пиар «военной помощи Украине».

С другой стороны, поскольку 2022 год – крайний срок эксплуатации этих противотанковых снарядов, Великобритания, таким образом, вынуждает Киев использовать их немедленно на линии фронта в Донбассе.

«Оказывается, их технические характеристики и справка к ним на русском языке, оказывается, выпущены… в 2002-м году. А вот в документах в ТТХ – тактико-технических характеристиках к этим комплексам, было указано… их было выпущено всего 20 тысяч этих систем, срок хранения этих комплексов составляет 20 лет. А теперь математика: 2002-й год и 2022-й год. А срок хранения этого комплекса 20 лет. То есть, нам фактически сбыли такие вещи со сроками хранения, которые в этом году заканчиваются.

Конечно, это наводит на некоторые мысли. Их нужно использовать, а если их нужно использовать, то именно в это время, в 22-м году. Что это как не прямое принуждение к использованию комплексов, а это военный конфликт. Конечно, мне не хочется напрямую обвинять наших заморских партнеров в том, что они поставляют нам оружие для того, чтобы мы его успели использовать, пока не истекли сроки хранения», – приводит слова Мулыка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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