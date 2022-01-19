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Среда, 19 января 2022, 10:19 мск

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Британский МИД поставил Украину на первый план в своей деятельности

Британские власти назвали ситуацию на Украине главным направлением работы своего МИД. Этим правительство Великобритании обосновало пристальное внимание к обстановке на российско-украинской границе.

«Ситуация на Украине и вокруг нее – приоритетное направление для МИД. У нас есть четкий план действий на случай изменения ситуации», – цитирует представителя британского МИД The Daily Telegraph.

Напомним, в декабре 2021 года Великобритания заявила, что не будет отправлять войска на Украину в случае военного конфликта с Россией. Лондон обосновал это тем, что Украина не является членом НАТО. Более того, британское командование разработало план по быстрой эвакуации своих военных инструкторов и гражданского персонала с территории Украины на случай «российского вторжения».

Лондон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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