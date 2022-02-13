SOS: Зеленский просит Байдена срочно вылететь на Украину

Украина надеется, что срочная финансовая и энергетическая помощь Запада, а также приезд президента США Джо Байдена в ближайшие дни в Киев помогут остановить панику в украинском обществе и предотвратить «российское вторжение».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении администрации президента Украины по итогам телефонного разговора Байдена с Зеленским.

Отметим, что Украина терпит огромные издержки из-за развязанной Западом истерики вокруг «неизбежного нападения России на Украину». К бегству капиталов из страны добавилась транспортная блокада: британские страховщики отозвали свои гарантии для всех лизинговых пассажирских и грузовых самолётов, летающих на Украину. Такая же мера должна скоро коснуться и торговых морских судов.

«Убежден, что ваш приезд в Киев в ближайшие дни ради стабилизацию ситуации, станет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», – цитирует Зеленского его пресс-служба.

Украинский президент пообещал Байдену уделить особое внимание «шагам для деэскалации и достижения мира в пределах всех имеющихся переговорных форматов» и выразил надежду, что визит американского лидера остановит «любую эскалацию в сторону Украины».

Кроме того, Киев надеется на помощь Вашингтона в «повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины».

СМИ сообщают, что пока неизвестно, ответил ли Байден Зеленскому согласием на приглашение срочно посетить Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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