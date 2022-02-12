Австралия, Новая Зеландия и Канада попросили своих граждан покинуть Украину

Власти Австралии, Новой Зеландии и Канады призвали своих граждан покинуть территорию Украины в ближайшее время. Чиновники сослались на гипотетическую опасность в связи с напряженностью на российско-украинской границе.

Министерство иностранных дел Новой Зеландии опасается перебоев в транспортном сообщении, поэтому попросило соотечественников немедленно выехать с Украины. К тому же, консульская помощь для граждан ограничена, поскольку на Украине нет дипмиссии Новой Зеландии.

«Рекомендуем новозеландцам, находящимся на Украине, немедленно покинуть страну, пока имеются коммерческие рейсы, которые могут доставить их домой», – говорится в коммюнике на сайте МИД.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон повторил призыв к согражданам выехать с территории Украины. Он назвал «серьезной» ситуацию на российско-украинской границе и заявил, что опасения относительно вторжения России растут.

«С прошлого года мы начали предупреждать австралийцев на Украине, чтобы они сами принимали решения ради обеспечения своей безопасности. Теперь это четкий сигнал: австралийцы должны постараться покинуть Украину», – цитирует заявление главы правительства портал news.com.au.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обратилась к гражданам страны с аналогичным призывом, призвав их поспешить в отъездом.

«Пока мы продолжаем тесно взаимодействовать с нашими партнерами и отслеживать ситуацию, я призываю всех канадцев на Украине принять необходимые меры и покинуть страну сейчас же», – говорится в распространенном МИД обращении к канадцам.

Ранее МИД Японии и посольство Нидерландов в Киеве призвали сограждан уехать с Украины, а тех, кто планировал путешествовать, – не посещать эту страну.

Западные страны все чаще делают заявления о якобы близком вторжении России на Украину, хотя Россия неоднократно повторяла, что не имеет таких намерений. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что подозревает самих англосаксов в подготовке провокации из-за вывода дипломатов из Киева.

Москва, Наталья Рязанова

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