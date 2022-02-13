Западные компании закроют небо над Украиной

Ряд крупнейших международных страховых компаний прекратит страхование полетов над Украиной с середины дня 14 февраля. владельцы большинства самолетов, находящихся в лизинге у украинских компаний, решили вывести свои судна в европейскую зону, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники.

«Вводят воздушную блокаду. Ни один самолет не вылетит из Украины и не влетит в Украину примерно с середины дня понедельника», – сообщил один из источников.

Украинские страховщики и перевозчики получили извещения о приостановке страхования полетов над территорией Украины от британских партнеров. Страховка любой украинской компании должна быть подтверждена в Лондоне – без этого перевозчика не допустят к полетам, пояснил источник на авиарынке.

«Иностранные перестраховщики могут оставить решение по гарантиям на страховщиках, но те вряд ли станут брать на себя такую ответственность. Да и авиакомпании вряд ли будут рисковать пассажирами и самолетами. Поэтому мы увидим в прямом смысле пустое небо», – спрогнозировал глава Ассоциации страхового бизнеса Вячеслав Черняховский.

С начала года ряд авиакомпаний получили рекомендации от владельцев лизинговых самолетов вывести воздушные судна с Украины. Их выводят на стоянки на европейской территории. Владельцы частных самолетов тоже получили письма от страховых компаний с рекомендациями не оставлять суда на стоянках на территории страны.

По данным портала, продажа авиабилетов компаний Swiss, Ryanair продолжается, место можно забронировать на рейсы 20 февраля. Билеты Ryanair на летние рейсы из Харькова и Херсона уже недоступны.

Белый дом 11 февраля призвал граждан США покинуть территорию Украины в течение суток-двух. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что позже у американцев не будет транспортной возможности покинуть чужую страну.

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Киеве назвало дату предполагаемого вторжения России на Украину – 15 февраля. Немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на источники среди дипломатов и военных, указало, что военный конфликт начнется 16 февраля.

МИД России напомнил, что провокации и дезинформация – излюбленный способ западных стран решать собственные проблемы, а информационную кампанию Запада назвал «истерикой».

Киев, Наталья Рязанова

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