Второй круг: в Симферополе назначили новый конкурс на должность градоначальника

Выборы главы администрации Симферополя пошли на второй круг: назначена новая дата испытаний претендентов. Если, конечно, таковые найдутся.

Как уже сообщал «Новый День», прежнего градоначальника Валентина Демидова отправили в отставку 30 декабря. Нового должны были выбрать 11 февраля, но еще за неделю до этого события не было ни одного кандидата.

В итоге в минувшую пятницу премьер-министр РК Юрия Гоцанюк объявил, что конкурс признан не состоявшимся, так как из четверых заявившихся одного не допустили, а еще двое сняли свои кандидатуры. Кто были эти претенденты – до сих пор остается загадкой.

По информации инсайдеров, в реальности конкурс не состоялся потому, что глава Крыма Сергей Аксенов не нашел удовлетворяющего его претендента. «Просто никого не нашел», – добавляют некоторые.

Теперь горсовет крымской столицы назначил новую дату испытаний – 11 марта. Дата любопытная: неделя будет праздничной, и многие в это время устраивают себе дополнительные каникулы. Возможно, организаторы конкурса надеются, что череда праздников отвлечет внимание общественности от происходящего в Симферополе.

Симферополь, Олег Яковенко

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