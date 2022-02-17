Депутат Госсовета Крыма Буданов подтвердил, что был на месте ДТП, в котором погибла пенсионерка

Депутат Госсовета Крыма Игорь Буданов представил свою версию событий с участием его автомобиля 14 февраля в Симферополе.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 14 февраля автомобиль депутата сбил в Симферополе пенсионерку, которая от полученных травм скончалась. Автомобиль с места происшествия скрылся, позже выяснилось, что его пытались отмыть.

Буданов не отрицает, что был на месте происшествия: «Я скажу так, что по определенным стечениям обстоятельств оказался рядом. Совместно с другом и с дочкой бабушки мы оказали первую медицинскую помощь. Отвезли на своем личном автомобиле в городскую больницу №6 Симферополя, где врачи попросили ее оставить с дочкой. Убедившись, что врачи приняли вместе с дочкой бабушку – уехал заниматься своими делами, – цитирует депутата «Крым 24». – Когда сотрудники полиции попросили представить документы, все предоставил».

Буданов не уточнил, почему у него изъяли автомобиль и отправили на экспертизы.

Не понятна и реакция крымского отделения партии «Единая Россия», которое приостановило членство депутата в своих рядах «на период выяснения всех обстоятельств произошедшего». Может быть, в партии власти новая практика: на всякий случай отрекаться от тех, кто оказал помощь ближнему? Тем более, что спикер Госсовета РК, лидер крымских единороссов Владимир Константинов заявил: «Такое поведение для депутата возмутительно». Или он имел ввиду не благородный поступок Буданова, а что-то другое? И к какому депутату относятся слова Константинова: «Это вопиющий случай – сбить человека и оставить его в беде, а после еще и уничтожать вещественные доказательства».

Напомним, что в апреле 2013 года Буданов в Симферополе сбил ребенка. Тогда он тоже излагал свою версию событий: она существенно отличилась от официальных данных ГАИ.

Симферополь, Олег Яковенко

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