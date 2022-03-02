Украина запретила навигацию в Черном море

В северо-западной части Черного моря закрыта навигация. Об этом сообщил Генеральный штаб Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запрет на навигацию руководство военно-морских сил ВСУ объяснило невозможностью обеспечить безопасность гражданского судоходства.

Напомним, сегодня российские войска взяли Херсон и вышли к Николаеву, установив контроль над северо-восточной частью черноморского побережья Украины. Кроме того, под контролем России находится остров Змеиный в северо-западной части.

Ранее Россия остановила судоходство в Азовском море и собирается ограничить движение в районе Крымского моста.

Киев, Платон Ефимчук

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