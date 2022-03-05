СМИ: Режим закрытого неба на юге России продлят

Режим закрытого неба на юге России продлят до 14 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе РФ.

Издание пишет об этом как о свершившемся факте: «Режим продлен до 03:45 мск 14 марта». Однако официальной информации пока нет.

Как уже сообщал «Новый День» , 24 февраля, в связи с событиями на Украине, Росавиация закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, а также воздушное движение над этими регионами.

Сначала запрет был установлен до 2 марта, потом его продлили до 3:45 мск 8 марта.

Москва, Игорь Юров

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