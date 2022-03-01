Южные аэропорты останутся закрытыми еще на неделю

Росавиация продлила запрет на полеты для 11 аэропортов на юге России до 8 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее запрет был введен до 2 марта в связи с проведением военной операции на Украине.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 03:45 мск 8 марта», – говорится в сообщении.

Запрет на полеты остается в воздушных портах Ростова-на-Дону, Геленджика, Краснодара, Анапы, Симферополя, Элисты, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка.

По данным Ростуризма, в регионах с закрытыми аэропортами находятся около 150 тыс. туристов. Среди них только 25 тыс. выехали на отдых организованно.

Москва, Наталья Рязанова

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