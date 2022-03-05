российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 марта 2022, 23:48 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Мэр Энергодара «сожалеет», что российская армия контролирует АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Украинский мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, подтвердил, что военные РФ не покинули город и контролируют атомную станцию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что российские части якобы вышли из города.

«Жаль, но информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Местная власть в сложившихся условиях организует правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара», – написал мэр.

Напомним, вчера на прилегающую к АЭС территорию проникла украинская диверсионная группа и устроила перестрелку с российскими военными.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Запорожской атомной электростанции ночью произошел пожар / На подходе к Запорожской АЭС идут переговоры представителей ВС РФ и администрации Энергодара

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Политика, Россия,