Мэр Энергодара «сожалеет», что российская армия контролирует АЭС

Украинский мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, подтвердил, что военные РФ не покинули город и контролируют атомную станцию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что российские части якобы вышли из города.

«Жаль, но информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Местная власть в сложившихся условиях организует правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара», – написал мэр.

Напомним, вчера на прилегающую к АЭС территорию проникла украинская диверсионная группа и устроила перестрелку с российскими военными.

Симферополь, Валентин Карамазов

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