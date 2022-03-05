Мэр Энергодара «сожалеет», что российская армия контролирует АЭС

Украинский мэр Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, подтвердил, что военные РФ не покинули город и контролируют атомную станцию.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ранее в украинских СМИ распространилась информация о том, что российские части якобы вышли из города.
«Жаль, но информация о том, что российские войска полностью покинули Энергодар, не соответствует действительности. Сейчас они контролируют периметр города и находятся на АЭС. Местная власть в сложившихся условиях организует правопорядок, жизнеобеспечение и хозяйственную деятельность всех служб Энергодара», – написал мэр.
Напомним, вчера на прилегающую к АЭС территорию проникла украинская диверсионная группа и устроила перестрелку с российскими военными.
Симферополь, Валентин Карамазов
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