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NewDayNews.ru

Пятница, 4 марта 2022, 08:25 мск

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На Запорожской атомной электростанции ночью произошел пожар

На Запорожской атомной электростанции ночью произошло возгорание. Великобритания намерена добиваться созыва экстренного заседания СБ ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало военных России и Украины воздержаться от проведения боевых действий вблизи АЭС, тогода как в США никаких рисков не увидели.

О пожаре на станции сообщил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Информацию подтвердил в соцсетях мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов.

В ГСЧС Украины уточнили, что возгорание произошло за территорией станции, в учебно-тренировочном корпусе, передает «Интерфакс». «Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы», – отметили в пресс-службе ведомства. К шести утра по местному времени пожар был локализован на площади 2 тыс. кв. метров. Спустя еще 20 минут пожарным удалось полностью потушить пламя. «Жертв и пострадавших нет», – говорится в телеграм-канале ГСЧС Украины.

В свою очередь Борис Джонсон заявил о намерении добиваться созыва экстренного заседания СБ ООН. По мнению премьера, Россия «должна немедленно прекратить атаку на электростанцию и предоставить беспрепятственный доступ аварийным службам». «Великобритания сделает все возможное, чтобы ситуация не ухудшилась еще больше», – сообщили на Даунинг-стрит.

По данным МАГАТЭ, полученных от украинских контролирующих органов, пожар не затронул основное оборудование станции, об изменении уровней радиации на площадке Запорожской АЭС не сообщалось. Генеральный директор организации Рафаэль Гросси обратился с призывом к вооруженным силам России и Украины воздержаться от проведения боев вблизи атомной станции.

Тем временем, в США считают, что ситуация с АЭС не должна вызывать опасений. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм обсудила произошедшее с украинским коллегой и заявила, что реакторы станции надежно защищены и безопасно отключаются в случае ЧП. «Мы не наблюдаем повышенных показателей радиации вблизи объекта», – заключила Грэнхолм.

Ранее Минобороны РФ заявило, что территория вокруг Энергодара и АЭС взята под контроль российской армии. Российские военные ведут переговоры с местными властями.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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