«Через 9 часов накрыло бы Кубань, через 12 – Ставрополье», синоптик смоделировал последствия атак украинцев на Запорожскую АЭС

Российский синоптик Евгений Тишковец смоделировал последствия, которые бы ожидали Россию, если бы украинцам «удалось совершить преступную провокацию на Запорожской АЭС. «Они были бы ужасными. Аэросиноптическая ситуация ночью 4 марта 2022 года обуславливалась тыловой частью циклона с центром над Каспием. Средний ветер в слое от земли до высоты 1,5-2 км был направлен с северо-запада на юго-восток (320-340 градусов), а его скорость составляла 12-15 м/с или около 50 км/ч. В случае взрыва на Запорожской АЭС радиоактивные облака распространялись бы в юго-восточном направлении и уже через 3 часа накрыли бы Донбасс, через 6 часов – акваторию Азовского моря, через 9 часов – Кубань и Ростовскую область, через 12 часов – Ставрополье, Калмыкию, через 15 часов – республики Северного Кавказа», – рассказал синоптик в своём инстаграме.

Также он объяснил, что ситуацию с радиоактивным заражением местности усугубили бы еще осадки. «В зоне поражения могла бы оказаться большая часть юга России с населением более 10-15 миллионов человек и площадью до полумиллиона квадратных километров», – добавил он.

Москва, Елена Сычева

© 2022, РИА «Новый День»