На подходе к Запорожской АЭС идут переговоры представителей ВС РФ и администрации Энергодара

Российские войска подошли к украинскому городу Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Въезд в город перегородила группа местных проукраински настроенных активистов во главе с руководителем администрации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают местные СМИ.

Пока российские военные не входят в город и ведут переговоры с мэром и активистами. Сам градоначальник утверждает, что жители не пропустят подразделения РФ «ни на шаг», опираясь при этом на мнение окружающих его пикетчиков.

Следующий раунд переговоров состоится в 16 часов по московскому времени. Возможно, российские войска, убедившись, что в Энергодаре нет сил ВСУ, обойдя город, двинутся дальше, выставив блокпосты на подъездах к Запорожской АЭС.

«Мы довели до них позицию, что ЗАЭС и город под надежной охраной. Жители их не впустят в город ни на шаг. Они услышали и пошли докладывать своему руководству», – сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Ранее Минобороны РФ уже заявило, что территория вокруг города и АЭС взята под контроль российской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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