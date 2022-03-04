Минобороны РФ сообщило о провокации у Запорожской АЭС

Минобороны России заявило о провокации у Запорожской АЭС ночью 4 марта, устроенной украинской диверсионной группой.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинских диверсантов около двух часов ночи во время патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской АЭС.

По данным оборонного ведомства РФФ, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами атомной электростанции, по бойцам Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия с целью спровоцировать ответный огонь по зданию, сообщает РИА «Новости».

«Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены», – отметил Канашенков, добавив, что, покидая здание, диверсионная группа подожгла учебно-тренировочный корпус.

Как заявило Минобороны РФ, провокация у Запорожской АЭС «свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников». Провокация была организована, чтобы «обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения», полагают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в учебно-тренировочном здании за территорией Запорожской АЭС ночью произошел пожар. Отмечалось, что возгорание потушено, пострадавших и погибших нет. Радиационный фон в норме.

По данным оборонного ведомства РФ, Запорожская атомная АЭС и город Энергодар с 28 февраля контролируются российской армией. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку, заявили в Минобороны, передает «Интерфакс».

Москва, Наталья Петрова

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