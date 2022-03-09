В Крыму удалось спасти от чиновников памятник архитектуры

В Ялте удалось спасти от чиновников памятник архитектуры.

Как уже сообщал «Новый День», 30 декабря 2021 года первый заместитель главы города Евгения Бавыкина подписала приказ о признании аварийным и подлежащим сносу дом №18 (литера А) на улице Ленина в Алупке. По указанному адресу находится один из памятников архитектуры – дача Циммермана, построенная в начале прошлого века и являющаяся предметом охраны (согласно приказу министра культуры РК от сентября 2021 года). «Новый День» написал об этом 14 января, и через несколько дней глава Ялты Янина Павленко поспешила откреститься от действий своих подчиненных и заявить, что ни один из объектов культурного наследия снесен не будет.

Тем не менее, прокуратура начала проверку и подтвердила: «В нарушение требований законодательства и приказа регионального министерства, которым утвержден предмет охраны объекта, постановлением администрации Ялты многоквартирный дом, расположенный по адресу Алупка, улица Ленина – 18, признан аварийным и подлежащим сносу».

Прокуратура вынесла протест. «Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», – сообщили в ведомстве.

Ялта, Олег Яковенко

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