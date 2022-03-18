Режим закрытого неба на юге России продлевается

Режим закрытого неба на юге России будет продлен.

Как уже сообщал «Новый День», 24 февраля, в связи с событиями на Украине, Росавиация закрыла аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, а также воздушное движение над этими регионами.

Сначала запрет был установлен до 2 марта, потом его продлили до 3:45 мск 8 марта, затем до 14-го, далее – до 20-го.

Теперь режим закрытого неба продлевается до 3 часов 45 минут (мск) 26 марта. В аэропорту Краснодара эту информацию уже подтвердили, пишет ТАСС со ссылкой на источники в минтрансе и пресс-службу компании «Аэродинамика».

Симферополь, Олег Яковенко

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