Мединского ждут в Кремле – «разъяснить итоги переговоров»

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавивший российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле, даст дополнительные пояснения президенту РФ Владимиру Путину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, вчерашняя пресс-конференция Мединского в Турции вызвала широкий общественный резонанс в обществе.

Песков подтвердил журналистам, что Мединского ждут у президента.

«А вы как представляете себе? Вы представляете себе, что наша делегация провела переговоры и не стала докладывать президенту?», – отметил Песков.

Во вторник, 29 марта, в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров России и Украины. По итогам встречи руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва получила от Украины письменные предложения по договору между сторонами. Киев заявил, что предложил России 15-летние переговоры о статусе Крыма без вооруженных столкновений.

Симферополь, Валентин Карамазов

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