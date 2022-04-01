Оставьте нам Мединского! Киев отрицает причастность к удару по Белгороду

В Киеве испугались, что Россия свернёт «мирные переговоры» после удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде, а Владимир Мединский больше не сможет убеждать россиян в готовности Украины к компромиссу.

Как сообщал «Новый День», сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обстрел Белгорода – «это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

Между тем, министерство обороны Украины и МИД Украины в один голос отвергают причастность Киева к удару по Белгороду.

Вместе с тем, в украинских СМИ и соцсетях разгоняется фейк о том, что Россия якобы сама нанесла удар по нефтебазе для «срыва мирных переговоров».

Отметим, что на всех снимках с видеорегистраторов чётко различима марка вертолётов, с которых вёлся обстрел резервуаров. Это Ми-24, которых давно нет в боевом составе ВКС РФ.

Тем временем политологи киевского режима с удовлетворением отметили «дестабилизирующее влияние на российское общество» последней речи главы российской делегации Владимира Мединского на переговорах с Киевом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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