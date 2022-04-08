Над главою Ялты сгущаются тучи: в течение месяца Янина Павленко получила уже третье дисциплинарное взыскание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23 марта во время выездного заседания Совета министров РК глава республики Сергей Аксенов раскритиковал работу всей администрации города и отдельно градоначальницы. «Янина Петровна замечания получила, я их сниму тогда, когда выполнят все задачи. Не выполнят задачи, будут все возможные кадровые решения», – заявил тогда Аксенов.

4 марта глава РК объявил о наказании сразу 14 высокопоставленных чиновников за «непринятие надлежащих мер по заключению государственных и муниципальных контрактов в сфере благоустройства, реализации инфраструктурных проектов и нацпроектов».

Среди них оказалась и Павленко.

И вот новый выговор.



«В понедельник, 11 апреля, подведем очередные итоги работы по Ялте. В рамках совещания глава администрации города Янина Петровна Павленко разъяснит ситуацию с проведением аукциона по размещению НТО. В связи с тем, что Янина Петровна ввела руководство республики в заблуждение и предоставила неверную информацию, сегодня в Ялтинский городской совет направлено представление об объявлении главе администрации выговора», – сообщил Аксенов.

Ялта, Олег Яковенко

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