Турсфера отмечает резкое падение спроса на Крым на майские праздники

Крым не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов на майские праздники: запрет на авиаперелеты и объявленный уровень террористической опасности привели к резкому снижению спроса. В итоге ряд отелей вообще не собираются открываться в первой половине мая.

Как уже сообщал «Новый День», аэропорты Симферополя и Анапы (через который часто добирались туристы, предпочитающие восточную часть полуострова) закрыты с 24 февраля и минимум до 25 апреля. Скорее всего, ограничение будет снова продлено.

11 апреля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ряде районов на севере Крыма вводится высокий «желтый» уровень террористической опасности. В итоге спрос на предстоящие майские праздники сократился на 30% – 45%. Об этом пище «Коммерсант» со ссылкой на представителей турсферы.

«Крым впервые не вошел в топ-5 наиболее востребованных внутренних курортов на майские праздники, свидетельствуют данные Travelata.ru. Продажи туров на полуостров фактически остановились, говорят в компании. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин подтверждает, что спрос на Крым на майские праздники сократился на 40% – 45% год к году. По его словам, традиционно Крым был вторым по востребованности российским направлением после Сочи. Другой собеседник на туррынке говорит, что текущие продажи туров в Крым сократились в среднем на 30%», – сообщает издание.

Резкое падение спроса отмечают и сервисы бронирования. Например, по данным Tvil.ru, в марте – апреле на Крым пришлось лишь 18% запросов, хотя в прежние годы было 70% – 75%. Эксперты связывают ситуацию, прежде всего с транспортными проблемами: поездов на полуостров не так много, да и число направлений ограничено. Места на комфортные поезда по большей части забронированы командировочными. Добираться к месту отдыха с пересадками желающих немного.

Плюс ко всему, сократился объем предлагаемых мест размещения: около 10% крымских отелей из-за низкого спроса перенесли срок открытия своих объектов. А часть из них до сих пор не открыли продажи даже на лето.

В Крыму рассчитывают, что упавший спрос на майские праздники компенсируется за счет активизации туристов из соседних регионов и жители полуострова. Но ряд экспертов относятся к этому скептически. «Власти Крыма рассчитывают в этом году принять около 10 млн человек, но реально речь скорее пойдет о 6 – 6,5 млн,– цитирует «Коммерсант» свои источники. – Другой источник считает, что успехом можно будет считать, если турпоток на полуостров сохранится на уровне прошлого года, достигнув 9,5 млн человек. Но в реальности, прогнозирует он, число туристов в Крыму по итогам 2022 года снизится на 30% – 35%».

Отмечается, что падение спроса на отдых в Крыму происходит на фоне активных продаж туров в целом по стране. Лидерами стали Сочи, Санкт-Петербург и Москва.

Симферополь, Олег Яковенко

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