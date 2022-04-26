Неиссякаемый оптимизм: власти Крыма игнорируют заявления турсферы и уверяют, что снижения турпотока не будет

Власти Крыма демонстрируют неиссякаемый оптимизм на фоне заявлений турсферы о резком снижении бронирований и заявляет, что грядущим летом турпоток будет не ниже предыдущего.

Как уже сообщал «Новый День», из-за закрытия авиасообщения у многих жителей России возникла проблема – как добраться до Крыма. Прямые поезда связывают полуостров с ограниченным числом территорий. Ехать на перекладных желающих немного, а на личном транспорте не всякий отважится. Да и ехать на машине из регионов, расположенных за Уралом, удовольствие сомнительное в силу больших расстояний.

В итоге туристы начали массово отказываться от бронирований на майские праздники.

«Как сейчас мы понимаем, только туристы-оптимисты могли ждать открытия аэропортов юга России. Те клиенты, которые приобретали у нас туры с авиабилетами на регулярных рейсах, в большинстве еще месяц назад начали аннулировать путевки. Небольшое число оставило наземную авиаперевозку: например, те, кто планировал поехать в Анапу», – цитирует «Интрефакс.Туризм» генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, заявляющего, что аннулировано около 50% туров в Крым на майские праздники были аннулированы.

В «Интуристе» сообщают, что большинство их клиентов предпочли не отменять, а перенести тур.

Многие туристы переориентируются на Сочи, Анапу и Геленджик. Продажи по двум последним направлениям выросли на 20%: власти этих городов ожидают в начале мая по 80 тысяч гостей. В Сочи надеются на 250 тысяч – гостинцы забронированы на 80%.

Власти Крыма не отстают в притязаниях и утверждают, что отмена авиасообщения значительной роли не играет: «Естественно, отмена авиасообщения сказалась на загрузке. По крайней мере, это было в моменте. Сейчас ситуация выравнивается. Мы всегда очень аккуратны в прогнозах. Понимаем, что это будут плюс-минус цифры прошлого года. Может быть, с некоторым падением, которое, я уверен, наверстается в летний период, – заявил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. – Заполняемость санаториев у нас весной уже сейчас около 70%, – сообщил министр. – Что касается отелей, то потихоньку подтягивается загрузка на майские праздники за счёт внутреннего спроса, за счёт близлежащих регионов. Плюс люди начинают путешествовать поездом. Плюс больше 60% туристического потока к нам попадают с помощью автомобильного транспорта».

Однако, исходя из данных турфирм, Волченко преувеличивает. «По Крыму доля проданных туров с авиаперевозкой составила 40% за весь прошлый год. На майские эта доля больше – примерно 70% – 80%, – уточнил Ромашкин. – А в этом году у нас единичные случаи бронирования туров на поездах или личном автотранспорте».

Ранее сообщалось, что спрос на отдых в Крыму в майские праздники сократился на 30% – 45%, а бронирование отелей в Севастополе не достигает и 25%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»