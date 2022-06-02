Польша «однозначно» потребовала от Венгрии не блокировать антироссийские санкции

Будапешт должен перестать «выдумывать всё новые поводы» для блокировки санкций против РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил спикер правительства Польши Петр Мюллер.

По его словам, Венгрия продолжает выдвигать условия, блокирующие окончательное утверждение «шестого пакета» санкций, предусматривающего частичное эмбарго на российскую нефть. Он утверждает, что в Будапеште выдвинули новое условие – не вводить персональных санкций против патриарха Русской православной церкви Кирилла.

«Мы однозначно призываем Венгрию больше не блокировать этот процесс. Решения на Европейском совете были однозначными, Польша и другие страны ЕС желают принять этот проект пакета санкций как можно скорее», – негодовал Мюллер.

Отметим, что обсуждение следующего, «седьмого пакета» антироссийских санкций ЕС окончательно застопорилось.

Симферополь, Валентин Карамазов

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