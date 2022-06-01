Со следующим пакетом антироссийских санкции возникли большие проблемы – премьер Эстонии

Эстония готова активно включиться в разработку следующего, «седьмого пакета» антироссийских санкций, однако этот вопрос столкнулся с большими политическими проблемами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступила премьер-министр Эстонии Каи Каллас.

По её словам, пока не удаётся договориться с другими европейскими странами ни по одному параметру, тем более – убедить их в отказе от российкого газа.

«Мы должны начать обсуждение седьмого пакета. Мы уже вкратце обсудили газовое эмбарго, но газ – это еще более сложный вопрос, чем даже нефть. Все последующие санкции сложнее предыдущих, потому что до этого они наносили ущерб только русским, а теперь они оказывают эффект и на европейцев. Поэтому стало намного сложнее решать политически эти вопросы», – сетует эстонский премьер.

Напомним, Евросоюз ввёл неполное эмбарго на российкую нефть и отложил его действие на полгода с момента введения шестого пакета санкций в действие. Срок вступления санкций в силу также пока неизвестен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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