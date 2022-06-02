В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины прекращена. Об этом сегодня заявил советник главы РК по информационной политике Олег Крючков.

Как уже сообщал «Новый День», с 27 декабря 2014 года в Крым перестали ходить украинские пассажирские поезда, затем было закрыто автобусное сообщение и заблокированы грузоперевозки любыми видами транспорта. Таким образом, наряду с транспортной была установлена продовольственная блокада. Теперь это ушло в прошлое.

«Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи, – цитирует Крючкова РИА «Новости». – Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в 2-3 раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем сомневающимся на вопрос, что даст России Херсонщина. Освобожденные регионы юга Украины – это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе».

Напомним, в начале мая было заявлено о прорыве транспортной блокады.

Симферополь, Олег Яковенко

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