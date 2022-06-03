Власти Николаевской области запретили жителям приближаться к пляжам

Все пляжи и прибрежные зоны города Николаева и области будут закрыты на время действия режима военного положения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в постановлениях местных администраций.

«Под запретом также использование плавательных средств, установка водных аттракционов, обустройство мест для водных видов спорта или физкультурных занятий», – сообщают власти.

Напомним, ранее появляться на пляжах Днепра и других водоёмов запретили киевлянам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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