Президент Украины попенял мэрам городов США на то, что они до сих пор официально сохраняют побратимские отношения с росийскими городами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё недовольство Зеленский высказал главам американских муниципалитетов во время видеовстречи.

В начале беседы он призвал градоначальников вкладываться в реконструкцию Украины.

Затем президент Украины настоятельно попросил американские города разорвать побратимские связи со всеми своими российскими коллегами.

Между тем, на Украине отмечают, что вряд ли кто-то будет вкладываться в экономику «Незалежной» до установления прочного мира в стране.

«Странно было бы строить какие-то масштабные инфраструктурные объекты в городах, когда в любой момент по ним могут «прилететь» ракеты», – отмечают украинские телеграм-каналы.

В то же время прервать побратимские отношения с российскими городами в рамках русофобской волны на западе мэры американских городов вполне могут, а заодно и отчитаются перед избирателями, что «оказали услугу страдающей Украине».

Напомним, накануне спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, о чем может свидетельствовать его не совсем адекватная манера поведения на международной арене.

Симферополь, Валентин Карамазов

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