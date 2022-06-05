Киев не собирается вести переговоры с Москвой до завершения «летнего контрнаступления» ВСУ

Украина будет вести переговоры с Россией только после «успешного завершения летнего контрнаступления», а пока ждёт новых вооружений от Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступили глава администрации украинского президента Михаил Подоляк и глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Война может закончиться через месяц, а может закончиться до зимы. Сегодня на востоке мы имеем определенную концентрацию ресурсов у россиян, техники и живой силы, и имеем очень интенсивные боевые действия. Завтра у нас будет больше ресурсов, с которыми нам помогут наши партнеры, и тогда математика будет другой», – заявил Подоляк.

«Переговоры нужно продолжать, когда у нас переговорная позиция будет усилена. А, в первую очередь, сейчас она может быть усилена за счет того, что оружие, которое нам постоянно обещают международные партнеры, в конце концов, поступит в достаточном объеме», – вторит ему Арахамия.

Напомним, ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские войска могут начать контрнаступление в июле. Продвижение станет возможным, если в стране накопится много оружия из западных стран, добавил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

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