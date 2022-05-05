Киев отложил контрнаступление на июль

Украинские войска могут начать контрнаступление в июле, заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Продвижение станет возможным, если в стране накопится много оружия из западных стран, напомнил политик.

«Контрнаступление возможно при накоплении большого количества западного оружия, которого хватит на несколько бригад, полностью перевооруженных, обученных, согласованных. Это скорее всего будет конец июня – начало июля», – сказал Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

По его расчетам, в конце мая – начале июня от западных партнеров якобы придут первые партии оружия, с которым ВСУ сможет остановить продвижение российских военных. А достаточные для контрнаступления запасы вооружений образуются не ранее второй половины июня.

Ранее Алексей Арестович сообщал, что ВСУ будет «весело» громить противника уже в начале июня. Это станет возможно благодаря освоению поступивших с Запада вооружений.

Киев, Наталья Рязанова

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