Киев встал на защиту психики Зеленского и обвинил Венгрию в «людоедстве»

Заявления спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о психических проблемах президента Зеленского свидетельствует о том, что Будапешт открыто «кичится своей людоедской позицией» в отношении Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил глава администрации президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, «неприемлемое поведение» Венгрии попадёт «в учебники истории».

«Единственная проблемная страна в европейской семье, господин Ласло Кевер, это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства России в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не лучшее место в учебниках истории», – написал Подоляк в соцсети.

Напомним, ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что действующий президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, о чем может свидетельствовать его не совсем адекватная манера поведения на международной арене.

Симферополь, Валентин Карамазов

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