На Украине введут уголовную ответственность за подорожание сала

В Верховную раду Украины внесён законопроект об уголовной ответственности за «необоснованное повышение цен» на ряд исчезающих из продажи социально значимых продуктов и на бензин.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте парламента.

Речь идет о категориях товаров, утвержденных накануне Кабмином. Это мука пшеничная, макаронные изделия, батон, хлеб, крупа гречневая и овсяная, свинина и сало, говядина, птица (тушка куриная), молоко, масло сливочное, сметана, яйца, масло подсолнечное, капуста, лук, свекла, морковь, бензины (А-92, А-95) и прочее.

Нарушителей будут штрафовать в размере от 51 до 85 тысяч гривен или наказывать ограничением свободы на четыре года в случае «значительного размера ущерба».

Отметим, что цены на сало побили все рекорды на Украине ещё в прошлом году.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»