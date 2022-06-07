«Ситуация критическая» – Арестович заявил об угрозе «второго Мариуполя» для ВСУ под Северодонецком

У военного штаба ВСУ должен быть какой-то «хитрый план» по ситуации в лисичанско-северодонецкой агломерации, где вот-вот «захлопнется котёл» для украинской армии. Ничем иным оправдать бездействие командования по выводу войск из окружения невозможно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный спикер и советник администрации президента Украины Алексей Арестович.

«Я вот думаю, может, у нашего командования есть какой-то хитрый план. Оно меня не посвящает. Потому что ситуация очень угрожающая. Надеюсь, их «хитрый план» есть. Потому что, если сейчас закроют котелок, то повторится Дебальцевская операция и получим второй Мариуполь», – переживает Арестович, подтвердив тем самым, что даже у него нет оперативной связи со штабом.

Отметим, что росийские войска полностью освободили жилые кварталы Северодонецка, а украинские подразделения спустились в подвалы местного химкомбината «Азот».

В то же время, армия РФ и ДНР завершает взятие раположенного рядом Лисичанска в оперативное кольцо.

«Русские основные усилия сконцентрировали на перерезании трассы Бахмут – Лисичанск, продвигаются там. Нам не удается их остановить, они идут медленно, но идут, и есть очень нехилая угроза, что они трассу таки перережут. А еще они подрезают под Лисичанском нашу оборону. И если они пройдут там, то станет совсем грустно нашим войскам», – резюмировал советник Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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