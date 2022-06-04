«Несут критические потери»: украинские войска отступают из Северодонецка

Вооруженные силы Украины отступают из Северодонецка в направлении Лисичанска. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сегодня на брифинге. По его словам, подразделения националистов несут критические потери.

«Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска», – сказал Мизинцев.

По его словам, при отступлении националисты планируют заминировать на северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой общим объемом свыше 100 тонн, чтобы осуществить их подрыв, и обвинить Вооруженные силы России «в создании техногенной экологической катастрофы».

«По замыслу киевского режима подрыв этих цистерн с ядовитыми химическими веществами якобы позволит задержать наступление подразделений Вооруженных сил России путем создания зоны химического заражения», – пояснил Мизинцев.

Начальник Национального центра управления обороной РФ подчеркнул, что украинских неонацистов не останавливает тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичных химических веществ могут пострадать ни в чем не повинные мирные граждане, как это ранее произошло с жителями населенных пунктов Кременная и Рубежное в результате подрыва (31 мая 2022 г.) националистами цистерны с азотной кислотой на этом же предприятии.

Москва, Светлана Антонова

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