«Временно отдаём территории» – администрация Зеленского нашла замену термину «отступление»

Украинцам не стоит переживать из-за того, что ВСУ «временно отдают» населённые пункты наступающей армии РФ и ЛДНР.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации Зеленского Михаил Подоляк в срочном видеообращении по случаю катастрофического положения войск Украины под Северодонецком.

По его словам, главная задача украинской армии «измотать противника», а сдача населённых пунктов – «тактический манёвр».

«Это война, идут тактические манёвры. Россиян больше, у них больше техники, война идет интенсивно. Нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаём временно, а потом заберём назад, давалось россиянам большой кровью... Мы должны их измотать, сделать так, чтобы у них закончились ресурсы», – рассуждает Подоляк.

По его словам, сейчас «необходимо потерпеть» и дождаться поставок западного оружия и эффекта от санкций, «которые должны добить РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

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