«Солдаты паникуют, жёны плачут» – украинские СМИ пишут о «военной катастрофе» под Северодонецком

Ситуация вокруг Северодонецка становится не только критической, но и все более абсурдной. С одной стороны кабинет Зеленского и местные украинские власти ежедневно озвучивают абсолютно противоречивые заявления. С другой – оперативная обстановка вокруг Лисичанско-Северодонецкой группировки ВСУ такая, что без принятия срочных и логически обоснованных решений ситуация для Украины может завершиться военной катастрофой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинкие СМИ и телеграм-каналы.

«Еще несколько недель назад в Сети опубликовали видеообращение солдат ВСУ, которые говорили об отсутствии тяжелого вооружения и необученности подразделений, что влечет за собой огромные потери. Затем в Интернете начали появляться заявления родственников военных, которые находятся в Северодонецке, о том, что у солдат нет ни оружия, ни командования. И с просьбами или вооружить их, или вывести из города», – сообщает одно из украинских изданий.



«Они рассказывают, что в них стреляют люди, которые вышли из окружения, называя их дезертирами. Им нечем воевать. Они там погибнут, они сидят и ждут верной смерти. Кто будет за это отвечать?», – опубликовала обращение жена одного из военных.

Но сейчас военная цензура запретила обнародовать подобные обращения. Одновременно ситуация на фронте критически усложнилась для ВСУ. Что прямо говорит о растущих потерях, и в целом, о критической ситуации под Северодонецком.

Даже президент Зеленский растерянно заявляет, что «сейчас стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции, и если решим наступать – потеряем намного больше».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»