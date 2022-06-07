Шойгу заявил об освобождении Святогорска и жилых кварталов Северодонецка

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания сообщил об освобождении в ходе спецоперации значительной части Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца.

Российские войска освободили города Красный Лиман, Святогорск и еще 15 других населенных пунктов, уточнил глава Минобороны. Среди наиболее крупных – Студенок, Яровая, Кировск, Ямполь и Дробышево.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ завершают освобождение города Святогорска в ДНР и окружающей его территории.

Шойгу также заявил, что полностью освобождены жилые кварталы города Северодонецка Луганской народной республики. «Продолжается взятие под контроль его промышленной зоны и ближайших населенных пунктов. Развивается наступление на попасненском направлении», – уточнил он. Министр добавил, что на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории ЛНР.

Кроме того, глава Минобороны проинформировал, что общее число пленных украинских военных достигло 6489. По его словам, за пять дней в плен сдались 126 военнослужащих ВСУ. «Их общее количество составляет 6489», – сказал министр.

Москва, Наталья Петрова

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