Минобороны РФ: украинская армия несет большие потери в Донбассе

Минобороны России сообщило, что украинские силы в Донбассе несут значительные потери в живой силе, вооружении и технике.

«Только в ходе освобождения Святогорска в ДНР за три дня боев потери украинских войск составили более 300 националистов», – говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, ВСУ потеряли 6 танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки РСЗО «Град» и свыше 20 единиц автомобильной техники, добавили в Минобороны.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об освобождении Святогорска и еще 16 других населенных пунктов в Донецкой народной республике. По его словам, в ходе спецоперации украинскую армию выбили со значительной части ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца.

Москва, Наталья Петрова

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