Сухопутный коридор в Крым закрыт для гражданского транспорта

Сухопутный коридор в Крым пока закрыт для гражданского транспорта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что открыта автомобильная трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Крым.

Однако, по словам Аксенова, воспользоваться этим маршрутом можно только для передвижения военного транспорта и доставки грузов. ,

«Говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано», – сообщил глава РК.

Симферополь, Олег Яковенко

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