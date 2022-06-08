Сухопутный коридор в Крым закрыт для гражданского транспорта

Сухопутный коридор в Крым пока закрыт для гражданского транспорта. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
Как уже сообщал «Новый День», накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что открыта автомобильная трасса Ростов-на-Дону – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Крым.
Однако, по словам Аксенова, воспользоваться этим маршрутом можно только для передвижения военного транспорта и доставки грузов. ,
«Говорить о свободном перемещении гражданских автомобилей пока еще рано», – сообщил глава РК.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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