Всемирный банк выдал Украине на зарплаты бюджетникам в три раза меньшую сумму

Всемирный банк одобрил срочный транш Украине в размере $1,49 млрд на зарплату государственным и социальным работникам.
Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении исполнительного совета ВБ.
«Выделение средств поддерживается финансовыми гарантиями Британии, Нидерландов, Литвы и Латвии, а также параллельным финансированием Италии и вкладами из донорского трастового фонда. Деньги пойдут на зарплату государственным и социальным работникам», – пишут украинские СМИ.
«Поддержание этих основных услуг и способность правительства предоставлять их имеют важное значение для предотвращения дальнейшего ухудшения условий жизни и бедности в Украине, помимо страданий, причиненных населению из-за боевых действий», – сказал директор представительства ВБ в Восточной Европе Аруп Банерджи.
Между тем, Зеленский и украинские чиновники неоднократно требовали от Всемирного банка выделения, как минимум, $5 млрд для погашения долга по зарплатам всем категориям бюджетников.
Напомним, зарплаты на Украине сократились в среднем на 25-50% по сравнению с периодом до 24 февраля.
Симферополь, Валентин Карамазов
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