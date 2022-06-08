В Севастополе введут курортный сбор: соответствующие поправки в законодательство инициируют в Совете Федерации.

Как уже сообщал «Новый День», эксперимент по взиманию с туристов денег на поддержание курортной инфраструктуры должен был стартовать 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора сначала до 1 мая 2019 года, а затем на неопределенный срок, а в конец прошлого года мораторий продлили до мая 2022 года. В феврале текущего года взимание курортного сбора на территории Республики Крым и вовсе признали нецелесообразным, а закон о его введении – утратившим силу.

А вот в Севастополе, наоборот, решили, что сбор – отличный способ пополнить городскую казну.

«Мы давно этого добивались. Считаю эту инициативу правильной. Это своеобразный мини-налог на отдых, – заявил губернатор Михаил Развожаев. – Суммы небольшие для туристов, но, учитывая, как растет турпоток, Севастополь в итоге получит существенные средства.

Правда, размер сбора еще не определен, но губернатор уверяет, что сумма будет «адекватная».

Севастополь, Илья Пелехов

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