«Впереди всё плохо» – Аваков решил сказать «мрачную правду» украинцам

Украинцев ждёт «тяжелейшее холодное время» предстоящей зимой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, в своё время – яркий представитель «партии войны» и противник выполнения Минских соглашений.

При этом он традиционно утверждает, будто российская армия уничтожает важные объекты гражданской инфраструктуры.

«Да, нас ждет тяжелейшая зима, и ничего хорошего от неё нам ждать не следует. Тем более, если будут идти все ещё активные боевые действия. А русский цинизм нам известен, они точно так же могут начать ракетами бить по электростанциям, по узлам снабжения, распределительным станциям, и мы можем остаться без электроэнергии в значительной мере, без подачи воды, без подачи газа…

Я хочу всем сказать, чтобы никто не думал, что легко будет жить и находиться в Харькове или в Киеве в зимний период времени. Это будет серьезное испытание. Поэтому всех, у кого есть возможность пройти эту зиму на гарантированных запасах, надо об этом подумать сейчас. Нет, я не предлагаю идти и бежать за свечками, керосинками и так далее, я просто хочу, чтобы мы все взросло об этом подумали. У нас есть высокие риски…

Нас ничто не ждёт этой зимой, кроме как тяжелого холодного времени. Нехорошо сказал, я знаю, но надо говорить правду иногда и надо это знать. Второй момент – у нас будет тяжелая экономическая ситуация, потому что рабочих мест все меньше, запасы бизнеса истощены и, к сожалению, всё меньше и меньше объём заработных плат», – приводит слова Авакова «ПолитНавигатор».

Напомним, зарплаты на Украине сократились в среднем на 25-50% по сравнению с периодом до 24 февраля.

Симферополь, Валентин Карамазов

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