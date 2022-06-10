В Германии вслед за Украиной призвали готовиться к «очень сложной зиме»

Пакет законов о компенсационных мерах для жителей Германии – это максимум, что может предложить правительство ФРГ, чтобы преодолеть осенне-зимний период в условиях надвигающегося дефицита нефти, газа и угля.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек.

По его словам, с точки зрения энергетики, немцам предстоят «очень сложные» времена.

«Что касается поддержки людей, которые нуждаются в ней, то я ясно указал, что нам предстоит и что уже сейчас частично является реальностью, но еще не окончательно пришло. Нужно ясно сказать, что нам предстоит очень сложная осень и очень сложная зима. Оба компенсационных пакета законов, которые мы, как правительство, создали, содержат часть ответов», – сказал Хабек.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что украинцев ждёт «тяжелейшее холодное время» предстоящей зимой.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»